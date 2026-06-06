Montecatini celebra Peter Chelsom | premio alla carriera per il regista
Un regista britannico ha ricevuto un premio alla carriera a Montecatini. La cerimonia ha celebrato il suo percorso tra Hollywood e il cinema d'autore. Tra i suoi film più noti ci sono alcune commedie di successo e opere che hanno riscosso riconoscimenti. La manifestazione ha reso omaggio alla sua evoluzione professionale, evidenziando i titoli che hanno segnato la sua carriera. La consegna del premio si è svolta in presenza di pubblico e addetti ai lavori.
Come riesce un regista a passare da Hollywood al cinema d'autore?. Quali titoli iconici hanno segnato la carriera di Peter Chelsom?. Perché il regista ha scelto di collaborare con attori italiani?. Cosa prevede il programma della 76ª edizione della Mostra?.? In Breve Cerimonia al Cinema Imperiale di Montecatini sabato 6 giugno alle 17.30. Carlo Griseri conduce l'incontro con il regista presso la sede del festival. Palinsesto prevede 55 cortometraggi distribuiti in quattro sezioni competitive. Partecipazione di 17 Paesi diversi durante la 76ª edizione del festival. Il cinema britannico incontra Montecatini Terme: Peter Chelsom riceverà il Premio alla Carriera. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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