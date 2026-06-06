Montecatini celebra Peter Chelsom | premio alla carriera per il regista

Notizia in breve

Un regista britannico ha ricevuto un premio alla carriera a Montecatini. La cerimonia ha celebrato il suo percorso tra Hollywood e il cinema d'autore. Tra i suoi film più noti ci sono alcune commedie di successo e opere che hanno riscosso riconoscimenti. La manifestazione ha reso omaggio alla sua evoluzione professionale, evidenziando i titoli che hanno segnato la sua carriera. La consegna del premio si è svolta in presenza di pubblico e addetti ai lavori.