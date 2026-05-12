Cannes stasera cerimonia di apertura con Peter Jackson | premio alla Carriera da Elijah Wood

Stasera a Cannes si svolge la cerimonia di apertura della 79esima edizione del festival cinematografico, con la presenza di Peter Jackson. Durante l’evento, sarà consegnato il premio alla carriera e Elijah Wood prenderà parte alla premiazione. La manifestazione, che si tiene nel sud della Francia, vede la partecipazione di registi, attori e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, pronti a presentare le proprie opere e a celebrare il cinema.

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(Adnkronos) – La 79esima edizione del Festival di Cannes è ai nastri di partenza. Un anno senza Italia in Concorso e senza i grandi blockbuster, ma con una selezione che punta su grandi autori affermati, a partire da Pedro Almodóvar, Hirokazu Kore-eda e Asghar Farhadi, Ira Sachs, debutti molto attesi, come quello di John Travolta. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Peter Jackson riceverà la Palma d'oro alla carriera a Cannes 2026Il regista e produttore verrà celebrato sulla Croisette durante la serata di apertura della 79esima edizione del festival francese. Peter Jackson riceverà la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes 2026Il Festival di Cannes 2026 renderà omaggio a Peter Jackson con la Palma d’Oro onoraria della 79ª edizione, in programma dal 12 al 23 maggio. Argomenti più discussi: Cannes al via, stasera cerimonia d'apertura: premio alla Carriera a Peter Jackson; Cannes al via questa sera, l’inaugurazione, la Palma a Peter Jackson, le star attese; Cannes, al via stasera senza film italiani la 79ma edizione; Festival del Cinema di Cannes 2026, la guida: dai film in concorso agli ospiti. Cannes al via questa sera, l’inaugurazione, la Palma a Peter Jackson, le star atteseParte oggi la settantanovesima edizione del festival, il tappeto rosso dalle 18 e alle 19 la cerimonia di inaugurazione ... repubblica.it