(askanews) – Le star del cinema hanno sfilato sul tappeto rosso alla cerimonia di apertura del Festival di Cannes, tra cui il regista Peter Jackson, e le atrrici Jane Fonda e Gong Li. GUARDA LE FOTO Jane Fonda, le foto della pasionaria di Hollywood. Si è aperta con un omaggio al cinema come “atto di resistenza” la 79esima edizione della rassegna al via sulla Croisette con 22 film in corsa per la Palma d’oro. Sul palco della cerimonia inaugurale, le attrici Jane Fonda e Gong Li hanno celebrato il cinema come arte capace di “trascendere culture e generazioni”. Tra i protagonisti della serata anche Peter Jackson, premiato con la Palma d’onore per la carriera.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tra le star sul primo red carpet di Cannes anche Peter Jackson. Al regista de "Il Signore degli Anelli" la Palma d'oro alla carriera

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