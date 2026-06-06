A Monte Sant’Angelo è stato aperto un nuovo desk informativo e di orientamento presso la biblioteca, parte del progetto “Orienta Menti”. Il progetto, finanziato dall’Avviso regionale “Punti Cardinali for Work”, ha avviato le sue attività. La struttura fornirà supporto e informazioni a chi cerca orientamento professionale. Le attività sono iniziate con l’obiettivo di facilitare l'accesso a servizi di accompagnamento al lavoro e formazione.

MONTE SANT'ANGELO. PROGETTO "ORIENTA MENTI": ATTIVO IL NUOVO DESK INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA BIBLIOTECA Partite le attività del progetto finanziato dall’Avviso regionale “Punti Cardinali for Work”. Lo sportello sarà operativo ogni lunedì e mercoledì, dalle 14 alle 20, presso la Biblioteca “Ciro Angelillis”. Hanno preso ufficialmente il via le attività del progetto “Orienta Menti”, finanziato nell’ambito dell’Avviso regionale “Punti Cardinali for Work” – PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027, Azione 5.1. Lo sportello sarà operativo ogni lunedì e mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, per un totale di 104 giornate annuali, offrendo servizi di assistenza alla ricerca attiva del lavoro, supporto all’autoimprenditorialità, informazioni su incentivi, opportunità formative e diritti del lavoratore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo, progetto “Orienta Menti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A San Cesario sul Panaro un'estate creativa con i laboratori di Orienta-mentiA San Cesario sul Panaro partiranno a giugno i Laboratori Estivi del progetto Orienta-menti.

Monte Sant’Angelo in Prima CategoriaL’Accademia Calcio Monte ha ottenuto la promozione in Prima Categoria, confermando la qualificazione dopo la stagione appena conclusa.

Temi più discussi: Progetto Orienta Menti: attivo il nuovo Desk Informativo e di Orientamento presso la Biblioteca comunale; Federico II Job Fair, un ponte tra ateneo e imprese; Pubblicato l’avviso per la rifunzionalizzazione del Molo Zona Industriale di Macchia, manifestazioni di interesse entro il 27 giugno; Pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti di Servizio Civile Universale 2026.

MONTE MACCHIA Monte Sant’Angelo, pubblicato l’avviso per il rilancio del Molo Zona Industriale di MacchiaNuovo passo verso la riqualificazione dell’area costiera di Macchia e il rilancio delle attività produttive legate al mare ... statoquotidiano.it

DUE SITI UNESCO Monte Sant’Angelo. Quasi 18 mila euro per la campagna di comunicazione della Città dei Due Siti UNESCOL’intervento rientra nel programma regionale dedicato alla valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO pugliese ... statoquotidiano.it