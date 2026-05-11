Monte Sant’Angelo in Prima Categoria

L’Accademia Calcio Monte ha ottenuto la promozione in Prima Categoria, confermando la qualificazione dopo la stagione appena conclusa. La società ha ufficializzato il passaggio tra le squadre di livello regionale, risultato che premia il lavoro di tutto il gruppo, sia in campo che negli aspetti organizzativi. La promozione rappresenta un traguardo importante per il club e i suoi tifosi, che seguono con entusiasmo ogni fase del percorso.

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Un sogno diventato realtà grazie all'impegno di un gruppo straordinario dentro e fuori dal campo.📣Grazie ai nostri tifosi, cuore pulsante di questa stagione.Grazie agli sponsor per il sostegno continuo.Grazie a dirigenti, staff e collaboratori che hanno lavorato ogni giorno per questi colori.Grazie a tutti i calciatori che hanno lottato finoall'ultimo minuto con orgoglio e appartenenza.Un ringraziamento speciale a mister La Torre. Questa promozione è di tutto il popolo montanaro.SIAMO IN PRIMA CATEGORIA 💚🖤 .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo in Prima Categoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hotel Torre Sant'Angelo, Ischia Island, Italy | Holidays In Italy Notizie correlate Monte Sant’Angelo a Torino per “Cantiere Città”Monte Sant’Angelo continua a essere protagonista nei percorsi nazionali di confronto e crescita legati alla progettazione culturale. Leggi anche: Monte Sant’Angelo, Ztl attiva a Pasqua Argomenti più discussi: Monte Sant’Angelo, dal 7 al 9 maggio torna il Festival Michael 2026; A Monte Sant'Angelo torna il festival Michael tra arte, natura e fede; Michael 2026, Monte Sant’Angelo celebra La porta del cielo tra storia, fede e comunità; FESTIVAL MICHAEL Monte Sant’Angelo: dal 7 al 9 maggio la nona edizione del ‘Festival Michael’. L'astronauta dell' @esa @astro_luca Parmitano oggi a Napoli ha incontrato gli studenti della Federico II nella sede di Monte Sant’Angelo. ilmattino.it/video/luca_par… @UninaIT @mattinodinapoli - x.com x.com Percezione turistica TAORMINA!!! - Reddit reddit