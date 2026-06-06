mondolfo andreoni schiera la sua giunta

La nuova giunta di Mondolfo e Marotta per il mandato 2026-2031 è stata ufficializzata dalla sindaca Alice Andreoni, eletta con il 75,22% dei voti nelle amministrative di maggio. La neo sindaca ha scelto personalmente tutti i membri del nuovo esecutivo, che entrerà in carica nei prossimi giorni. La composizione dell’esecutivo è stata comunicata ufficialmente e comprende i responsabili delle principali deleghe comunali.

E’ già pronta la giunta di Mondolfo e Marotta 2026-2031. La neo sindaca Alice Andreoni, vincitrice alle amministrative del 24 e 25 maggio con il 75,22% dei consensi, ha deciso tutti i componenti del nuovo esecutivo. Si tratta di tre volti noti, perché assessori anche nell’ultimo quinquennio: Filomena Tiritiello, Raffaele Tinti e Davide Caporaletti; e di due new entry: Alessandro Tonelli e Patrizia Capotondi. Considerando la prima cittadina, dunque, è una giunta ad assoluta parità di genere, tre donne e tre uomini. L’esecutivo entrerà in carica con il primo consiglio comunale, convocato per martedì sera alle 21, durante il quale si terrà anche il giuramento del sindaco e l’elezione del presidente e del vice del civico consesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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