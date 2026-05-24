Le urne sono aperte dalle 7 di questa mattina nel comune, dove si vota per scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. La sfida principale vede contrapposti due candidati, Andreoni e Gentili. Gli elettori devono recarsi ai seggi per esprimere la loro preferenza, con le operazioni di voto che proseguiranno fino alle 23.

Urne aperte da stamattina alle 7 per eleggere il sindaco e i componenti del consiglio del quarto comune della provincia. A contendersi il massimo scranno cittadino sono Alice Andreoni e Marco Gentili. Andreoni, vicesindaco uscente, guida la lista civica ‘Fare Città’, che eredita il nome della squadra con cui ha trionfato alle comunali nel 2016 e nel 2021 l’attuale consigliere regionale Nicola Barbieri, primo cittadino fino all’autunno scorso. Gentili, che negli ultimi 5 anni è stato consigliere di minoranza, è a capo della lista di centrosinistra ‘Impegno in Comune’. Dall’esito del voto scaturirà un civico consesso formato da 11 consiglieri e dal sindaco, più 5 consiglieri (compreso il leader) della squadra sconfitta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mondolfo sceglie il sindaco. Duello tra Andreoni e Gentili

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