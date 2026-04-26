A Mondolfo si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. Due liste, quella di Andreoni e quella di Gentili, si sfideranno per la conquista della carica di sindaco. Si tratta di un appuntamento importante per il quarto Comune della provincia in termini di popolazione. La campagna elettorale entrerà nel vivo nei prossimi mesi, con i candidati pronti a presentare i loro programmi.

Sarà sfida a due alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio per la poltrona di sindaco a Mondolfo, quarto Comune della Provincia in quanto ad abitanti. Da una parte Alice Andreoni e dall’altra Marco Gentili. Andreoni, vicesindaco uscente, guida la lista civica ‘ Fare Città ’, che eredita il nome della squadra con cui ha trionfato alle comunali nel 2016 e nel 2021 l’attuale consigliere regionale Nicola Barbieri, primo cittadino fino all’autunno scorso. Gentili, che negli ultimi 5 anni è stato consigliere di minoranza, è a capo della lista di centrosinistra ‘ Impegno in Comune ’. Dall’esito del voto scaturirà un civico consesso formato da 11 consiglieri e dal sindaco espressione della compagine che prevarrà anche solo per un voto, più 5 consiglieri (compreso il leader) della squadra sconfitta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mondolfo, sul ring le liste di Andreoni e Gentili

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