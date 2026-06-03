La nazionale iraniana è partita per il Messico, ma non ha ottenuto i visti necessari per entrare negli Stati Uniti. Di conseguenza, non potrà partecipare ai Mondiali del 2026, nonostante si trovi vicino alla qualificazione. La squadra ha lasciato il paese senza poter entrare negli Stati Uniti, dove si svolgeranno alcune partite del torneo. La mancanza dei visti impedisce all’Iran di partecipare alle fasi finali del campionato.

L’ Iran è arrivato a un passo dal Mondiale 2026, ma il percorso verso il torneo resta ancora pieno di ostacoli. La nazionale di Teheran ha ottenuto i visti per trasferirsi in Messico, dove svolgerà il proprio ritiro a Tijuana, ma non ha ancora ricevuto quelli necessari per entrare negli Stati Uniti, paese nel quale dovrebbe disputare tutte le partite della fase a gironi. Una situazione che riflette le tensioni geopolitiche degli ultimi mesi e che continua a tenere con il fiato sospeso il Team Melli a pochi giorni dall’inizio della Coppa del Mondo. I visti per il Messico e la partenza da Antalya. La nazionale iraniana si trova dal 18 maggio in ritiro ad Antalya, in Turchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Iran, per ora niente Mondiali: la Nazionale vola in Messico ma non ha i visti per entrare negli Usa

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