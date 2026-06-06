Mondiali 2026 | via libera ai visti Usa per la nazionale iraniana ma solo ai calciatori Negati ad almeno 15 membri dello staff

Notizia in breve

I calciatori della nazionale iraniana partecipanti ai Mondiali 2026 hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti. Tuttavia, almeno 15 membri dello staff sono ancora senza visto. La decisione riguarda esclusivamente i calciatori, mentre lo staff tecnico e i collaboratori non hanno ancora accesso agli Stati Uniti. La questione dei visti si inserisce nel contesto delle restrizioni imposte ai membri della squadra iraniana. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o procedure adottate per il rilascio dei visti.