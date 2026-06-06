Mondiali 2026 | via libera ai visti Usa per la nazionale iraniana ma solo ai calciatori Negati ad almeno 15 membri dello staff
I calciatori della nazionale iraniana partecipanti ai Mondiali 2026 hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti. Tuttavia, almeno 15 membri dello staff sono ancora senza visto. La decisione riguarda esclusivamente i calciatori, mentre lo staff tecnico e i collaboratori non hanno ancora accesso agli Stati Uniti. La questione dei visti si inserisce nel contesto delle restrizioni imposte ai membri della squadra iraniana. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o procedure adottate per il rilascio dei visti.
I calciatori della nazionale iraniana impegnati ai Mondiali 2026 hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti. La conferma è arrivata da un funzionario della Casa Bianca citato dall’agenzia Reuters, ponendo fine a settimane di incertezza sulla partecipazione della squadra alla competizione. Solo poche ore prima, l’ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, aveva dichiarato che i giocatori non avevano ancora ottenuto l’autorizzazione all’ingresso negli States, nonostante mancassero appena dieci giorni all’esordio previsto a Los Angeles. La squadra iraniana raggiungerà Tijuana. La squadra iraniana raggiungerà domenica il ritiro di Tijuana, in Messico, che fungerà da quartier generale durante il torneo. 🔗 Leggi su Open.online
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