Iran ai Mondiali arrivano i visti Usa | la nazionale può partire dopo giorni di tensione diplomatica

Da ilfattoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Iran potrà partire per i Mondiali negli Stati Uniti dopo aver ottenuto i visti necessari. La questione diplomatica, che aveva sollevato preoccupazioni sulla partecipazione della nazionale, si è risolta dopo alcuni giorni di tensione tra i due paesi. La squadra iraniana è ora in grado di viaggiare e partecipare alla competizione senza ulteriori ostacoli legali o diplomatici.

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Il caso diplomatico che rischiava di compromettere la partecipazione dell’Iran ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti sembra essersi risolto. I calciatori della nazionale iraniana hanno infatti ottenuto i visti necessari per entrare nel territorio americano e prendere parte alla competizione che inizierà tra pochi giorni. La conferma è arrivata da un funzionario della Casa Bianca, che ha riferito la notizia all’agenzia Reuters. La svolta arriva dopo giorni di incertezza e polemiche. Soltanto nelle scorse ore l’ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, aveva denunciato pubblicamente il mancato rilascio dei visti ai giocatori, sottolineando come la squadra fosse ancora bloccata a dieci giorni dall’esordio previsto a Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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