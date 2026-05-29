Durante i Mondiali 2026 negli Stati Uniti, si sono verificati diversi problemi all’ingresso dei partecipanti. I giocatori dell’Iran non hanno ancora ottenuto i visti necessari per entrare nel paese, creando tensioni tra le squadre. Nel frattempo, i tifosi provenienti dal Congo sono stati bloccati all’aeroporto a causa di restrizioni legate a un’epidemia di Ebola, impedendo loro di partecipare alle partite.

L’avvicinamento ai Mondiali 2026 negli Usa è segnato da forti tensioni geopolitiche e sanitarie. Mentre l’Iran attende ancora il rilascio dei visti per far scendere in campo i propri calciatori, scattano i blocchi ai viaggiatori dal Congo e da altre aree africane per arginare un’improvvisa epidemia di Ebola, agitando i Paesi ospitanti alla vigilia del torneo. Tensioni ai Mondiali 2026: la nazionale dell'Iran è ancora senza visti Allarme Ebola, stop ai viaggiatori provenienti dal Congo Le restrizioni in Messico e negli Usa Tensioni ai Mondiali 2026: la nazionale dell’Iran è ancora senza visti A meno di tre settimane dal debutto dei Mondiali di Calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, l’intera organizzazione dell’evento inizia a scricchiolare a causa di diverse problematiche geopolitiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mondiali 2026 negli Usa dai mancati visti ai giocatori dell'Iran allo stop ai tifosi del Congo per l'Ebola

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L' #Iran non ha ancora i visti per giocare negli Stati Uniti le partite della fase a gironi dei #Mondiali 2026. #Usa #Fifa #Calcio x.com

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