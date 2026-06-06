In un paddock di Monaco, il pilota di Formula 1 ha mostrato un oggetto speciale che ha attirato l’attenzione dei fan. Si tratta di due bulldog, chiamati Roscoe e Coco, che sono diventati celebrità tra gli appassionati. Durante l’evento, il pilota ha dedicato loro un tributo, suscitando emozioni tra i presenti. I due cani sono stati protagonisti di molte foto e commenti sui social network dei tifosi.

Quale oggetto speciale ha attirato l'attenzione dei fan nel paddock?. Perché Roscoe e Coco erano diventati celebrità della Formula 1?. Come ha reagito Hamilton alla perdita dei suoi amati bulldog?. Quali risultati tecnici ha ottenuto il pilota durante le prove libere?.? In Breve Profilo social dei bulldog con 1,3 milioni di follower. Coco scomparsa nel 2020 e Roscoe nel settembre 2025. Roscoe collaboratore per il marchio Bramble e copertina Dogue magazine. Prove libere e gara previste tra il 6 e il 7 giugno. Lewis Hamilton arriva a Monte Carlo con un gesto che commuove i tifosi: il ricordo dei suoi bulldog. Lewis Hamilton ha acceso una profonda carica emotiva tra i sostenitori del pilota arrivando al paddock del Gran Premio di Monaco con una borsa personalizzata che ritrae i suoi amati bulldog Roscoe e Coco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monaco, Hamilton commuove i fan: il tributo ai suoi bulldog

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