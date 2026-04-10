Dopo un anno di silenzio e diciotto mesi senza nuove registrazioni, Angelina Mango torna sulla scena musicale con l’uscita del suo nuovo album intitolato Caramé. La cantante aveva annunciato l’assenza dai palchi e in studio, e ora presenta il suo progetto discografico, che rappresenta un tributo ai genitori. L’album segna il suo ritorno ufficiale nel panorama musicale.

Dopo un anno di assenza totale dalle scene musicali e diciotto mesi trascorsi lontano dalle registrazioni, Angelina Mango segna il suo ritorno con l’uscita del nuovo disco Caramé. Il progetto, composto da quindici brani, vede in Come un bambino il nucleo emotivo più profondo, una composizione nata tra le mura domestiche di Lagonegro, nel cuore della provincia di Potenza, dedicata alla memoria di Pino Mango e a Laura Valente. L’eredità musicale di Pino Mango e il legame con Lagonegro. Le radici di questo nuovo percorso artistico affondano nel territorio lucano dove la giovane interprete ha trascorso l’infanzia. La traccia intitolata Come un bambino non è solo una canzone, ma un tributo diretto ai genitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angelina Mango, il ritorno con Caramé: un tributo ai suoi genitori

Maria De Filippi vicina ad Angelina Mango per il suo ritorno a teatro: con chi era e perché era importante ci fosseMaria De Filippi ieri sera era all'Auditorium Conciliazione a Roma per il live di Angelina Mango.

Maria De Filippi al concerto di Angelina Mango. La sorpresa per il ritorno dal vivo della cantante – VIDEOTra le tante persone che stanno applaudendo Angelina Mango nel tour teatrale che segna il suo ritorno sulle scene dopo un lungo silenzio ce n’è anche...

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Angelina Mango, la sua rinascita e il ritorno sul palco - 31/03/2026 - Video; Angelina Mango non è più quella di Sanremo ed Eurovision. Si fermano anche Grignani e Caparezza: cosa succede a mostrarsi troppo umani; Angelina Mango ha lasciato il suo storico fidanzato? Ecco chi sarebbe la sua nuova fiamma; Angelina Mango non è più single: chi è la presunta fiamma Antonio Agostinelli.

Angelina Mango compie 25 anni: le foto inedite sui socialAngelina Mango si conferma come una delle voci più promettenti e emergenti della musica italiana. Figlia d'arte, ha conquistato il grande pubblico con la vittoria al Festival di Sanremo 2024 e brani d ... it.blastingnews.com

Angelina Mango dai problemi di salute al ritorno sul palco: come è tornata al topDalla pausa necessaria al ritorno emozionante sul palco, passando per musica, radici e nuove abitudini: il percorso di Angelina Mango oggi ... msn.com

BUON COMPLEANNO AD ANGELINA MANGO, OGGI COMPIE 25 ANNI ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP ERMINIO CIOFFI - NON SOLO NOTIZIE PER RICEVERE IN TEMPO REALE TUTTE LE NOTIZIE DALL'ITALIA, DAL VALLO DI DIANO - facebook.com facebook

Angelina Mango: “Ho imparato ad ascoltarmi, la musica ci salva sempre” x.com