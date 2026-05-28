Emma Marrone ha festeggiato il suo 42° compleanno su una terrazza a Milano. La cantante salentina, nota per aver partecipato a Amici nel 2009, ha ricevuto un messaggio speciale che ha commosso i suoi fan. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera tranquilla, lontano dai riflettori, con amici e familiari presenti. La cantante ha condiviso la giornata sui social, suscitando grande coinvolgimento tra i follower.

Emma Marrone, celebre cantante salentina che nel 2009 ha partecipato alla scuola di Amici di Maria De Filippi, ha spento di recente 42 candeline su una terrazza milanese. Ed anche in questa occasione, l’artista ha deciso di regalare ai fan un momento toccante, con un messaggio che è riuscito a commuovere una parte consistente del pubblico. La prima sorpresa è arrivata al mattino, quando la cantante ha aperto Instagram per condividere un messaggio in direct che ha commosso migliaia di follower. Dichiarazione “Mi sono svegliata e mi sono ritrovata sommersa dal vostro amore. E mi commuovo, continuo a commuovermi perché dopo tanti anni insieme continuo a non dare nulla per scontato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Emma compie 42 anni, ma il regalo più bello arriva ai fan (il messaggio commuove tutti)

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