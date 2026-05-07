Centro sportivo Biavati il Comune ordina la riconsegna entro il 14 maggio

Il Comune di Bologna ha emesso un ordine di riconsegna per il centro sportivo Biavati, situato in via Shakespeare 33. La scadenza stabilita per la restituzione dell’impianto è fissata alle ore 10 del 14 maggio. La comunicazione è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulle conseguenze in caso di inadempienza. La situazione riguarda l’occupazione dell’impianto da parte di soggetti non specificati.

Il Comune di Bologna accelera per rientrare in possesso del centro sportivo Biavati e fissa una scadenza precisa: l’impianto di via Shakespeare 33 dovrà essere restituito entro il 14 maggio alle ore 10. Palazzo d’Accursio ha infatti emesso un’ordinanza notificata al curatore della procedura di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Il Comune ha chiuso il centro sportivo BiavatiIl Comune di Bologna ha disposto la chiusura del centro sportivo Biavati, che si trova in via William Shakespeare, in zona Corticella, ed è gestito... Leggi anche: Chiuso il centro sportivo Biavati: "Troppi blackout, non è sicuro" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Centro sportivo Biavati, dichiarazione dell’assessora Roberta Li Calzi; Biavati, altro tira e molla. Il Comune: Il tribunale riconsegni l’immobile; Centro Biavati, il Comune sollecita il curatore fallimentare: L’inventario e poi le chiavi; Nettuno Tennis, la protesta dei genitori: Garanzie per i corsi estivi o finiremo come il Biavati. Biavati, il curatore gela il Comune Riconsegna non immediata. E’ stallo sul centro sportivoFabrizio Carbone, curatore fallimentare indicato dal tribunale per seguire la liquidazione giudiziale della società US Corticella. Ma a pagare sono i ... bologna.repubblica.it Biavati, il Comune: Per riaprire il centro sportivo di Corticella servono subito 500 mila euroServono almeno 500mila euro per mettere in sicurezza l’impianto del centro sportivo Biavati. Dopo la decisione del Comune di sciogliere la convenzione con l’US Corticella per la gestione del centro ... bologna.repubblica.it Latina Calcio, dalle polemiche sul Bartolani alla concessione di Fiuggi Il club di Piazzale Prampolini ha infatti ufficialmente siglato una convenzione quindicennale con il Comune di Fiuggi per la gestione del Centro Sportivo “Capo i Prati”. Un accordo nato - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Mazzocchi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno x.com