Centro per l' autismo nel parco Cillarese | Fine lavori entro il 30 giugno

Un nuovo centro dedicato all'autismo sarà completato entro il 30 giugno nel parco del Cillarese a Brindisi. I lavori di costruzione sono in fase avanzata e si sta rispettando il cronoprogramma stabilito. L'edificio sarà destinato a servizi e supporto per le persone con autismo. La struttura si aggiunge ad altri interventi di miglioramento dell'area verde pubblica.

Sopralluogo della commissione consiliare Urbanistica. Nell'area dei capannoni ex Saca anche un centro per la Dieta Mediterranea e un museo dell'aviazione: "Interventi che danno lustro alla città" BRINDISI – Il nuovo centro per l'autismo presso il parco del Cillarese sarà pronto entro la fine del mese di giugno. Il sopralluogo della commissione consiliare Urbanistica, presieduta da Giuseppe Carletti, ha confermato quanto emerso in occasione della seduta della commissione regionale che si è svolta lo scorso 16 marzo. Il nuovo servizio, frutto della sinergia fra il Comune di Brindisi e l'Asl Brindisi, sarà attivato all'interno di uno dei capannoni ex Saca, in via Provinciale San Vito, fra il polmone verde e la sede della Brindisi Multiservizi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Centro per l'autismo nel parco Cillarese: "Fine lavori entro il 30 giugno" Articoli correlati Shuttle, tanti i problemi incontrati ma i lavori termineranno entro l?estate. Senza il ponte ciclopedonale sul CillareseÈ prevista per il prossimo mese di giugno la fine dei lavori per la realizzazione del progetto Shuttle. Restyling del Centro Agroalimentare di Salerno, Loffredo: "Entro maggio o giugno lavori completati"Sopralluogo, venerdì mattina, presso il Centro Agroalimentare di Salerno, da parte dell'assessore comunale al Commercio, Urbanistica e Lavori... Contenuti e approfondimenti su Centro per l'autismo nel parco... Temi più discussi: Verona Blu 2026: più di un mese per l'autismo / Notizie / Novità / Homepage; Centro autismo, così si può fare; Criticità nei servizi sull'autismo in Capitanata: l'associazione 'Puzzle d’Amore' chiede un Cat nel capoluogo; Centro autismo Cillarese, Lettori (PD): Struttura pronta entro il 30 giugno. Benevento, sabato apre StrabiliABA: sarà un centro d’eccellenza per autismo e disturbi del neurosviluppoA Benevento apre le porte a un nuovo presidio dedicato all’inclusione e al sostegno delle fragilità evolutive. Sabato 28 marzo, alle ore 15.30, in contrada Piano Cappelle 338, sarà inaugurato Strabili ... ntr24.tv Contursi Terme, apre il centro per l’autismo Mille Miglia: ecco i serviziA Contursi Terme apre un nuovo centro dedicato all’autismo, uno spazio pensato per inclusione, crescita e supporto alle persone con disturbo dello spettro autistico. agro24.it Nelle previsioni economiche del centro studi degli industriali le tre simulazioni degli effetti economici del conflitto con l’Iran. In quello peggiore il Pil sprofonderebbe a -0,7% e l’inflazione volerebbe quasi al 6% - facebook.com facebook La folle corsa dall'A1 al centro di Casalecchio, poi lo schianto x.com