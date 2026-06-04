A Capena, la collezione Wuerth celebra 20 anni con una mostra di 50 opere tra Botero e Warhol. La rassegna include capolavori che esplorano l’evoluzione della rappresentazione del corpo umano dal 1888 al 2020. Tra gli artisti internazionali presenti ci sono nomi noti come Botero e Warhol, oltre a altri protagonisti dell’arte moderna e contemporanea. La mostra si concentra sui mutamenti nello stile e nella percezione del corpo attraverso i secoli.

Come si evolve la rappresentazione del corpo umano dal 1888 al 2020?. Quali artisti internazionali hanno contribuito alla collezione Wuerth?. Perché un'azienda decide di aprire gratuitamente i propri musei al pubblico?. Come influisce questo polo culturale sul territorio di Capena?.? In Breve Mostra aperta fino all'11 settembre 2027 presso l'Art Forum Wuerth Capena. Valentina Spagnuolo organizza l'allestimento suddiviso in 5 aree tematiche specifiche. Collezione Wuerth comprende oltre 21.000 opere tra maestri tedeschi e svizzeri. Oltre 200.000 visitatori e 20 progetti espositivi realizzati dal sito. L’Art Forum Wuerth Capena celebra vent’anni di arte con una grande mostra sul corpo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capena: 50 capolavori tra Botero e Warhol celebrano i 20 anni Wuerth

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