Il festival internazionale di musica classica MITO SettembreMusica celebra il suo ventennale nel 2026, con l’edizione numero 20 che si svolgerà tra Milano e Torino. Il tema centrale di quest’anno è Harmonia, che collega le due città attraverso le esibizioni e gli eventi programmati. La manifestazione, in programma dal 5 settembre, prosegue così il suo percorso di collaborazione culturale tra le due metropoli italiane, confermandosi come appuntamento fisso nel calendario musicale.

Torino, 5 giugno 2026 – Harmonia è il filo conduttore della 20esima edizione di MITO SettembreMusica, il festival internazionale di musica classica che anche quest’anno andrà in scena tra Milano e Torino. Un doppio cartellone con oltre 60 concerti dal 6 al 20 settembre 2026. Il festival compie 20 anni, un anniversario che coincide con un nuovo inizio: Speranza Scappucci firma il suo primo programma da direttrice artistica, scegliendo come tema il senso di Harmonia. Un cartellone d’eccezione con oltre 60 concenti e omaggi importanti, tra cui spiccano Ravel (nel 2027 si celebrano i 90 anni dalla morte) e l'avvio del cammino verso il bicentenario beethoveniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - MITO SettembreMusica 2026, un patto culturale che dura da vent’anni. Milano e Torino unite dal filo dell’Harmonia

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