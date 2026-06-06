Mister toscani Max e Spalletti imitazioni d’oro

Da quotidiano.net 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Max e Spalletti sono stati protagonisti di imitazioni che hanno suscitato l’attenzione durante un evento dedicato al mondo del calcio. Le performance sono state realizzate da un comico noto per le sue interpretazioni di allenatori e figure del settore. La serata ha visto anche interventi di altri comici e personalità del calcio, con un pubblico presente che ha seguito con interesse le esibizioni. La direttrice responsabile ha curato il fascicolo, mentre in redazione sono stati coinvolti vari collaboratori.

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Direttrice responsabile Agnese Pini Fascicolo a cura di Doriano Rabotti In redazione Paolo Grilli, Massimo Selleri, Gabriele Tassi Hanno collaborato Paolo Bruschi, Giuseppe Crescibene, Davide Grassi, Lorenzo Longhi, Paolo Manili, Gigi Paoli, Antonio Petrucci, Andrea Ronchi, Enrico Salvadori, Marina Santin, Alessandro Trebbi, Leo Turrini Registrazione Tribunale Bologna n. 8504 del 14012019. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mister toscani. Max e Spalletti imitazioni d’oro
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