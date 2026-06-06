Mister toscani Max e Spalletti imitazioni d’oro

Notizia in breve

Max e Spalletti sono stati protagonisti di imitazioni che hanno suscitato l’attenzione durante un evento dedicato al mondo del calcio. Le performance sono state realizzate da un comico noto per le sue interpretazioni di allenatori e figure del settore. La serata ha visto anche interventi di altri comici e personalità del calcio, con un pubblico presente che ha seguito con interesse le esibizioni. La direttrice responsabile ha curato il fascicolo, mentre in redazione sono stati coinvolti vari collaboratori.