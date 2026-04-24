Juventus e Milan si preparano a affrontarsi in una partita attesa, con i due allenatori, Allegri e Spalletti, protagonisti principali. Tuttosport ha analizzato i due tecnici, concentrandosi sulle strategie adottate e sulle differenze tattiche tra le squadre. La sfida tra i toscani maledetti, come vengono spesso chiamati, promette di essere un confronto tra due allenatori con approcci distinti, pronti a mettere in campo le loro idee di gioco.

Tuttosport ha analizzato ai raggi X la sfida tra Juventus e Milan dall’ottica degli allenatori Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Allegri e Spalletti: due “Toscani Maledetti” allo specchio. La sfida tra Milan e Juventus si carica di un fascino letterario e regionale, mettendo di fronte due eccellenze L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus e Milan, Allegri contro Spalletti nella sfida tra “toscani maledetti”

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