Max Mara MM0121 30A Oro | Eleganza quadrata e dettagli neri

Un nuovo accessorio di lusso è stato presentato, caratterizzato da una forma quadrata e dettagli neri. Si tratta di un modello prodotto dall'azienda Max Mara, identificato con il codice MM0121 30A Oro. L'articolo è stato segnalato con una nota di trasparenza riguardante l'uso di link di affiliazione, che potrebbe portare a commissioni per chi effettua acquisti tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’equilibrio tra metallo dorato e tempie nere: un design che rompe le regole. L’analisi estetica del modello Max Mara MM0121 30A rivela una ricerca stilistica basata sul contrasto materico e cromatico. La struttura si sviluppa attorno a una montatura quadrata in metallo dorato, una forma che conferisce carattere e una presenza geometrica definita sul volto. Questa scelta lineare non è puramente decorativa, ma serve a incorniciare lo sguardo con una precisione che richiama l’estetica minimalista tipica del brand.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara MM0121 30A Oro: Eleganza quadrata e dettagli neri Notizie correlate Leggi anche: Max Mara ‘Valido’: Cashmere, jacquard e l’eleganza italiana Leggi anche: Max Mara Corone: Eleganza italiana, tessuti e vestibilità