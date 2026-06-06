Un uomo è stato fermato a Milano mentre tentava di fuggire con un pullman. È il secondo arresto nell’ambito di un’indagine sulla presenza di caporalato nel cantiere del nuovo Consolato statunitense, costruito da Caddell Construction. I manovali indiani impiegati nel cantiere ricevevano circa 2 euro all’ora. La procura ha condotto le operazioni di fermo.

Sarebbe stato pronto alla fuga con “un pullman” e per questo motivo c’è un secondo uomo fermato per caporalato nell’inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro l’ora nel cantiere del nuovo Consolato statunitense, realizzato da Caddell Construction. Nella notte fra venerdì e sabato, il pubblico ministero Paolo Storari ha disposto il fermo di Aji Appukuttan, il 51enne indiano che nelle testimonianze degli operai migranti raccolte dal Nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri viene definito il “cane da guardia” della multinazionale americana delle costruzioni ed è ritenuto dagli inquirenti il “caporale operativo” e l’intermediario del sistema di “sfruttamento” scoperto sull’asse Nuova Dehli-Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, fermato altro uomo per caporalato nel cantiere del Consolato Usa

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