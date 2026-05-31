Caporalato nel cantiere del nuovo consolato Usa fermato manager turco all' aeroporto di Or
Un uomo turco di 47 anni, ritenuto rappresentante di una società di costruzioni, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio con l'accusa di caporalato. Secondo le indagini, avrebbe sfruttato decine di lavoratori indiani impiegati nella realizzazione del nuovo consolato generale americano a Milano. Il fermo di indiziato di delitto è stato disposto dalle autorità competenti. L'uomo è stato arrestato e portato in custodia, mentre le indagini continuano.
AGI - E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per caporalato un 47enne turco, ritenuto il rappresentante della divisione italiana della Caddell Construction che sfrutterebbe decine di lavoratori indiani per la costruzione del nuovo consolato generale americano di Milano. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro su delega dei pm Paolo Storari e Mauro Clerici. L'uomo, Ulas Demir, è stato bloccato all' aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) prima di imbarcarsi con la famiglia per la Turchia. Controllo giudiziario per la società. Venerdì la procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per la società americana disvelando l'esistenza dell' inchiesta. 🔗 Leggi su Agi.it
Milano, caporalato al cantiere del consolato Usa: blitz dei carabinieri
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? Caporalato nel cantiere per il consolato Usa: fermato manager della Caddell. Stava per volare in Turchia con la famiglia dlvr.it/TSpGqR #Caporalato #Cantiere #ConsolatoUSA #Milano #Giustizia x.com
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