Caporalato nel cantiere del nuovo consolato Usa fermato manager turco all' aeroporto di Or

Notizia in breve

Un uomo turco di 47 anni, ritenuto rappresentante di una società di costruzioni, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio con l'accusa di caporalato. Secondo le indagini, avrebbe sfruttato decine di lavoratori indiani impiegati nella realizzazione del nuovo consolato generale americano a Milano. Il fermo di indiziato di delitto è stato disposto dalle autorità competenti. L'uomo è stato arrestato e portato in custodia, mentre le indagini continuano.