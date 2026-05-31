Il manager di una ditta coinvolta nei lavori per il nuovo Consolato degli Stati Uniti a Milano è stato fermato a Bergamo nell’ambito di un’indagine su caporalato, appalti internazionali e sicurezza sul lavoro. L’opera, dal valore di 200 milioni di dollari, si trova nell’area dell’ex Tiro a Segno di Piazzale Accursio. L’indagine riguarda presunte irregolarità legate a condizioni di lavoro e pratiche illegali nel cantiere.

Il cantiere del nuovo Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, un’opera da 200 milioni di dollari nell’area dell’ex Tiro a Segno di Piazzale Accursio, finisce al centro di un’inchiesta che intreccia appalti internazionali, caporalato e sicurezza sul lavoro. Secondo quanto riportato da la Repubblica e dal Corriere, la Procura di Milano contesta un presunto sistema di sfruttamento ai danni di centinaia di operai indiani impiegati nella realizzazione della nuova sede diplomatica Usa. Al centro dell’indagine c’è Ulas Demir, manager turco di Caddell Construction, fermato dai carabinieri all’aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire per Istanbul insieme alla moglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caporalato nel cantiere del Consolato Usa, fermato a Bergamo il manager Caddell

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Temi più discussi: Milano, schiavi nel cantiere del consolato Usa; Paghe da fame e pizzo per i documenti: caporalato nel cantiere per il consolato Usa a Milano; Pm: caporalato in cantiere consolato Usa Milano, controllo giudiziario; 'Operai come schiavi' per costruire il consolato Usa a Milano.

Paghe da fame e pizzo per i documenti: caporalato nel cantiere per il consolato Usa a #Milano x.com

Il Consolato americano di Milano costruito da manovali-schiavi indiani: controllo giudiziario sul colosso Caddell. Nel cantiere da 200 milioni di dollari dell'ex Tiro a Segno, in piazzale Accursio, la Procura contesta il caporalato reddit

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