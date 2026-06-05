Il portiere del Milan sta considerando di lasciare il club, con la Juventus che ha mostrato interesse. La decisione arriva dopo un periodo di instabilità societaria e tecnica che ha coinvolto il club, portando alla possibilità di addii di giocatori chiave. La situazione ha portato a un crollo del progetto sportivo del Milan, influenzando anche le scelte individuali dei calciatori. La possibile partenza del portiere si inserisce in un quadro di cambiamenti più ampi nello spogliatoio.

Il terremoto societario e tecnico che sta investendo il Milan rischia di provocare la fuga dei pezzi pregiati dello spogliatoio. Dopo l’esclusione aritmetica dalla prossima Champions League e la rivoluzione radicale imposta dal proprietario Gerry Cardinale, il club rossonero si ritrova costretto a ripartire totalmente da zero. Con Rafa Leao che ha già manifestato la chiara intenzione di cambiare maglia, un altro leader assoluto è pronto a mettere seriamente in discussione la propria permanenza a Milanello: si tratta di Mike Maignan. Secondo quanto rivelato dalle indiscrezioni di Sportmediaset, l’estremo difensore francese sta riflettendo sul proprio futuro e i suoi agenti si sono già attivati per sondare i top club europei in grado di sostenere i costi di un’eventuale trattativa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Maignan valuta l’addio al Milan: la Juventus si inserisce dopo il crollo del progetto rossonero

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