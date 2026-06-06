Meteo l’estate arriva | weekend di sole e picchi a 31 gradi

L’estate si fa sentire con temperature fino a 31 gradi nel fine settimana, accompagnate da sole e temporali pomeridiani in alcune aree. Le regioni più colpite dai temporali saranno quelle dell’interno e delle zone montuose, mentre le temperature più alte, fino a 31 gradi, sono previste domenica nelle zone meridionali e nelle pianure. Il clima caldo e soleggiato caratterizzerà il weekend, con temporali che potrebbero interessare diverse regioni nel pomeriggio.

Dove colpiranno i temporali pomeridiani nonostante il sole?. Quali regioni toccheranno i picchi massimi di calore domenica?. Come cambierà il meteo nelle pianure del Nord?. Quando inizierà ufficialmente la vera ondata di caldo estivo?.? In Breve Temperature tra 26 e 28 gradi al Centro e al Sud da sabato 6 giugno.. Il meteorologo Gussoni prevede rinforzo dell'alta pressione per domenica 8 giugno.. Picchi di 31 gradi previsti in Sicilia, Sardegna e Centro Italia.. Possibili temporali isolati pomeridiani sulle aree prealpine e alpine.. Il sole torna a scaldare l’Italia: temperature in forte ascesa da sabato 6 giugno. Il meteo cambia marcia in tutta la Penisola con l’arrivo di condizioni stabili e soleggiate che iniziano proprio oggi, sabato 6 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Dopo settimane di maltempo arriva un anticipo destate: dal 21 maggio sole e caldo

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