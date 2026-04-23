Meteo weekend del 25 aprile sole e picchi di 27°C | è quasi estate a Torino e in provincia

Il fine settimana del 25 e 26 aprile in Piemonte sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato grazie alla presenza di un anticiclone che favorisce temperature in aumento. A Torino e nella provincia si prevedono massime che raggiungeranno i 27°C, un dato che fa quasi pensare all’estate. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli durante entrambi i giorni, con poche variazioni rispetto alle giornate precedenti.

Bel tempo e temperature in aumento poi, grazie al rinforzo dell’anticiclone, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato fino e durante il weekend del 25 e 26 aprile in Piemonte. "Gli unici disturbi, davvero di poco conto, saranno rappresentati sabato 25 aprile dal passaggio di alcune.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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