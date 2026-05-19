caldo estivo in arrivo nel weekend picchi fino a 31 gradi in toscana

Il fine settimana in Toscana si preannuncia caratterizzato da temperature elevate, con punte che arriveranno fino a 31 gradi. Dopo un periodo di clima più fresco e con nevicate sull’Appennino, le condizioni meteo sono cambiate radicalmente. Le previsioni indicano un deciso aumento delle temperature, che segnerà un passaggio rapido verso il caldo estivo. La regione si prepara così a vivere alcuni giorni con condizioni meteorologiche più calde rispetto alle settimane precedenti.

Firenze, 19 maggio 2026 – Dopo una parentesi quasi autunnale, che ha portato un meteo " impazzito " con il ritorno della neve sull'Appennino e temperature ben al di sotto della media, la primavera è pronta a compiere un balzo diretto verso l'estate. Come annunciato dagli esperti del consorzio LaMMA, a partire da domani, mercoledì 20 maggio, cambierà tutto grazie al rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Fino a 31 gradi nel fine settimana. Secondo le previsioni del consorzio LaMMA, una massa d'aria di origine desertica si sposterà sull'Italia, favorita da un aumento della pressione a tutte le quote. Questo scenario garantirà un rapido aumento delle temperature su tutta la penisola: Giovedì 21 maggio: si attendono massime tra i 26 e i 29 °C in Toscana e al Nord. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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METEO. CAMBIA TUTTO: PRIMI CALDI DA INIZIO ESTATE IN ARRIVO

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