Meteo arriva l’ondata di caldo | picchi di 35°C tra Centro e Sud
Tra domenica e mercoledì si prevede un aumento delle temperature con massime che raggiungeranno i 35°C tra Centro e Sud. Sono previsti temporali nel Nord Italia, con possibili fenomeni temporaleschi in alcune aree. La giornata di domenica segnerà l’inizio di questa ondata di caldo, che interesserà principalmente le regioni centrali e meridionali, mentre nel Nord si attendono rovesci e temporali. Le temperature continueranno a salire fino a mercoledì, quando si prevede il picco massimo.
Come cambieranno le temperature tra domenica e mercoledì prossimo?. Dove colpiranno i temporali previsti per il Nord Italia?. Quali misure adottare per gestire l'impatto della canicola africana?. Quando inizierà ufficialmente la fase di stabilità estiva totale?.? In Breve Domenica 7 giugno termometri al Centro tra 31 e 32 gradi.. Lunedì 8 giugno massime a 33 gradi con rovesci sulle Alpi.. Martedì 9 giugno salto termico verso i 35 gradi su tutta la penisola.. Mercoledì 10 giugno picchi locali oltre i 36 gradi con stabilità totale.. L’estate scoppia in Italia con l’arrivo del caldo canicolare tra sabato 6 e mercoledì 10 giugno. Un deciso cambio di scenario meteorologico interesserà l’intera Penisola a partire da sabato 6 giugno 2026, segnando l’inizio di una fase di stabilità caratterizzata da temperature in rapida ascesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Il meteo spacca l'Italia in due: arriva l'estate al Nord, ancora maltempo con forti temporali al Sud
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