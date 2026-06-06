Meteo arriva l’ondata di caldo | picchi di 35°C tra Centro e Sud

Notizia in breve

Tra domenica e mercoledì si prevede un aumento delle temperature con massime che raggiungeranno i 35°C tra Centro e Sud. Sono previsti temporali nel Nord Italia, con possibili fenomeni temporaleschi in alcune aree. La giornata di domenica segnerà l’inizio di questa ondata di caldo, che interesserà principalmente le regioni centrali e meridionali, mentre nel Nord si attendono rovesci e temporali. Le temperature continueranno a salire fino a mercoledì, quando si prevede il picco massimo.