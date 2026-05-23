Oggi in Italia si registrano temperature fino a 31°C, con un aumento delle ondate di caldo. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni improvvisi in alcune zone, con dettagli ancora da definire. Il mare si presenta mosso, influenzando le attività lungo le coste nel fine settimana. La perturbazione porta condizioni di instabilità e temporali brevi, concentrati in aree specifiche e variabili durante le ore pomeridiane.

? Domande chiave Dove colpiranno esattamente gli acquazzoni improvvisi previsti per il pomeriggio?. Come influenzerà il mare mosso le attività costiere del weekend?. Perché le temperature saliranno ancora di altri gradi la prossima settimana?. Quali zone subiranno il disagio termico più intenso nei prossimi giorni?.? In Breve Sabato 23 maggio massime tra 30 e 31 gradi al Nord.. Possibili acquazzoni isolati su Appennino Calabro-Lucano nel pomeriggio.. Mari mossi sul versante adriatico e zone del Meridione.. Lunedì temperature fino a 33-34 gradi in Sardegna e Centro-Nord.. Il termometro salirà drasticamente in tutta Italia questo sabato 23 maggio 2026, mentre un’ondata di caldo intenso colpirà il Paese a partire da lunedì prossimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, l’Italia si scalda: picchi di 31°C e ondata di caldo in arrivo

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METEO- NUVA ONDATA DI GELO INTENSO E NEVE FINO IN PIANURA E COSTA IN 48/72H , ECCO DOVE !

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