Giorgia Meloni non ha partecipato al vertice Ue-Balcani, previsto in Montenegro con circa trenta leader. La spiegazione ufficiale di Palazzo Chigi non chiarisce i motivi del suo assenteismo. Si ipotizza che ci siano divergenze o dissapori con altri leader europei, tra cui il presidente francese, il leader tedesco e il segretario del partito laburista britannico. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause della mancata partecipazione.

La spiegazione ufficiale che arriva da Palazzo Chigi per il mancato decollo di Giorgia Meloni verso il Montenegro, dove era attesa insieme ad altri trenta leader al vertice straordinario Ue-Balcani, è un «ritardo devastante» sulla tabella di marcia. La premier, secondo la versione del suo staff, è rimasta bloccata a Reggio Calabria dal protrarsi delle celebrazioni per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri e ha preso parte alla presentazione di un francobollo in prefettura. Risultato? Impossibile raggiungere Tivat prima delle conclusioni del summit, fissate alle 15.30. Ma il forfait, di cui Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Jakov Milatovic e il presidente del Consiglio europeo António Costa esprimendo il suo rammarico, fa discutere. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Meloni salta il vertice Ue-Balcani. Giallo sui dissapori con Macron, Merz e Starmer

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