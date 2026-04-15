La mossa anti Trump di Meloni | vertice su Hormuz con Macron Starmer e Merz

Di fronte alle tensioni internazionali, i leader europei si sono riuniti in un vertice dedicato alla regione di Hormuz, coinvolgendo il presidente di un grande paese, il leader di un partito di opposizione britannico e un politico tedesco. La riunione si svolge mentre si discute di come affrontare le questioni legate alle rotte energetiche e alle alleanze strategiche, segnando un passo importante nella politica estera europea.

La geopolitica europea si prepara a un sussulto che potrebbe ridisegnare gli equilibri di Palazzo Chigi. Già venerdì, la presidente del Consiglio è attesa a Parigi, ospite di Emmanuel Macron, in un vertice blindatissimo che vedrà la partecipazione di Keir Starmer e del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro del tavolo, il dossier rovente del blocco di Hormuz e l’ipotesi di una missione militare congiunta nello Stretto. Sebbene l’ufficialità sia attesa nelle prossime ore, la scelta di Roma di presenziare fisicamente all’Eliseo — mentre altri leader resteranno in collegamento video — segna una svolta diplomatica netta. Il “Piano B” dopo lo strappo con Donald Trump Il tempismo non è casuale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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