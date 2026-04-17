Stretto di Hormuz oggi Meloni a Parigi | vertice con Macron Starmer e Merz

La Presidente del Consiglio dei Ministri sarà a Parigi, dove prenderà parte a un incontro con il Presidente francese, il leader del Partito Laburista e quello del Partito di Centro. La riunione si svolge oggi, 17 aprile, e riguarda questioni di politica internazionale e cooperazione tra i paesi coinvolti. L’appuntamento si tiene alla presenza di rappresentanti politici di diversi schieramenti e nazionalità.

La Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, parteciperà oggi, 17 aprile, alla conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, organizzata a Parigi con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro, c’è una possibile spedizione europea nello Stretto, per le attività di sminamento. La presenza a Parigi consente a Meloni di riaffermare un posizionamento attivo dell’Italia con la coalizione dei volenterosi e di ribilanciare le tensioni con gli Stati Uniti, dopo giorni di attacchi continui del presidente americano Donald Trump contro l’Italia e contro il Papa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stretto di Hormuz, oggi Meloni a Parigi: vertice con Macron, Starmer e Merz Notizie correlate Trump all’Iran: «Si arrenda». Teheran: «Non chiudiamo stretto di Hormuz: ma colpiremo ogni nave nemica». Vertice tra Meloni-Starmer-Merz-Macron – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa... La mossa anti Trump di Meloni: vertice su Hormuz con Macron, Starmer e MerzLa geopolitica europea si prepara a un sussulto che potrebbe ridisegnare gli equilibri di Palazzo Chigi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Iran, si valuta una parziale apertura dello Stretto di Hormuz; Scatta il blocco di Hormuz. Trump: 'Le navi che lo violano saranno eliminate' - LIVE; Cosa sta succedendo con lo stretto di Hormuz; Iran sfida l'ultimatum Usa per riapertura dello Stretto di Hormuz, Trump minaccia attacchi devastanti. Stretto di Hormuz, i pagamenti imposti dall'Iran alle navi in transito sono legali?Mentre gli Stati Uniti hanno fatto scattare un blocco navale nello snodo strategico, Teheran riscuote pedaggi dalle navi in transito. Ma cosa dice il diritto internazionale? wired.it Stretto di Hormuz bloccato da Trump, navi ferme: le conseguenze per l’ItaliaDopo il fallimento dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, il presidente degli Usa Trump ha annunciato un blocco navale dello stretto di Hormuz ... quifinanza.it Cina: a veto a bozza risoluzione Stretto di Hormuz ha evitato escalation Il 16 aprile, in un suo intervento nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Fu Cong, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, ha affermato che il veto della Cina - facebook.com facebook Meloni domani a Parigi per il vertice sullo Stretto di Hormuz x.com