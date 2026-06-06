Nel comunicato stampa si evidenzia che Bernini non ha scelto Rigutino come destinazione, ma il suo percorso si è comunque concluso a Firenze. La questione riguarda un mistero legato a un silenzio che si protrae, e si sottolinea l'importanza di partire dai documenti ufficiali per comprendere la vicenda. Non vengono forniti dettagli aggiuntivi sulla natura del percorso o sui motivi della scelta, limitandosi a precisare il punto di partenza e di arrivo.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Comitato Stazione AV Arezzo C’è chi prende posizione, chi si espone e chi invece pratica l’antica arte del “né di qua né di là”, disciplina che secondo alcuni avrebbe ormai diritto a entrare tra gli sport olimpici. E proprio sulla categoria del silenzio strategico torna all’attacco il Comitato Stazione AV Arezzo, che non ha mai digerito la prudenza mostrata da Confindustria Arezzo sulla localizzazione di Medioetruria a Rigutino. Una prudenza così rigorosa da far apparire il Colosso di Rodi un esempio di irruenza. Nel frattempo l’allora presidente Fabrizio Bernini ha compiuto il grande salto, conquistando la guida di Confindustria Toscana. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Medioetruria, il mistero del silenzio perfetto: «Bernini non scelse Rigutino, ma intanto è arrivato fino a Firenze»

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