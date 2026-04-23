Il leader della Lega ha incontrato i rappresentanti locali a Rigutino, annunciando la disponibilità a discutere sulla futura posizione della stazione Medioetruria. Il Comitato SAVA, presente all’incontro, ha manifestato soddisfazione per questa apertura, anche se ha mantenuto un atteggiamento cauto riguardo alle concrete possibilità di modifica. La discussione si è svolta nel rispetto delle procedure e delle posizioni espresse dai diversi attori coinvolti.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Il Comitato SAVA esprime soddisfazione per la risposta di Matteo Salvini, che ha aperto al dialogo con Toscana ed Umbria per rivedere la localizzazione della stazione Medioetruria. "Finalmente abbiamo la possibilità di non escludere alcun territorio" commenta il segretario Domenico Alberti. Un appello alla responsabilità, sottolinea ancora Alberti: " Le scelte si fanno con il consenso di tutti e l’economia dei territori ha urgente bisogno di moderne infrastrutture " "Avvicinare quest’ opera anche ad Arezzo significa garantire un’opportunità per tutte le vallate aretine e per l’Umbria settentrionale, che oggi soffre...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvini apre a Medioetruria a Rigutino: comitato Sava soddisfatto ma cauto

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