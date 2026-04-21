Ceccarelli su Medioetruria | Basta progetti senza senso l’unica soluzione possibile è Rigutino

Vincenzo Ceccarelli, candidato del centrosinistra, ha commentato la situazione dei progetti in corso, affermando che la sola soluzione valida è Rigutino. Rivolgendosi al ministro Salvini, che sarà ad Arezzo il giorno successivo, ha invitato anche i suoi avversari politici a esprimersi chiaramente sulla questione, sostenendo che non ci sia spazio per iniziative prive di senso. La discussione si concentra sulla località di Rigutino come alternativa concreta.

Il candidato della coalizione di centrosinistra “Arezzo Partecipa”, Vincenzo Ceccarelli, si rivolge al ministro Salvini, che sarà domani ad Arezzo, e ai suoi competitor: “Si dica con chiarezza che la scelta giusta è Rigutino. Quella di Medioetruria è una grande occasione, ma rischia di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Lazio: Mattia (Pd) su Buoni efamily, no a richiesta rimborso in un’unica soluzione“Dopo aver già dovuto affrontare i disagi provocati dai ritardi nell’avviso pubblico per i buoni efamily destinati alla non autosufficienza, ora le... "Senza stazione. Medioetruria. Arezzo esclusa""Ottima notizia: un terzo operatore nell’alta velocità significa più concorrenza e, auspicabilmente, una riduzione dei prezzi dei biglietti.