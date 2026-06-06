Kylian Mbappé ha dichiarato di essere a un gol dal record mondiale e ha commentato che sarebbe stato meglio se l’Italia fosse stata presente in campo. Ha anche detto di aver imparato a mantenere la calma in situazioni di alta pressione, riferendosi alla finale persa ai rigori in Qatar. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista, senza ulteriori dettagli su future competizioni o piani specifici.

Il Barrio de Las Letras madrileno ha le vie dedicate ai grandi scrittori spagnoli e un clima effervescente tra opere d’arte, tapas e creatività culinaria e musicale. Qui Hublot ha deciso di organizzare il party per celebrare Kylian Mbappé, uomo immagine della marca svizzera e super “estrella”, stella, del Real Madrid. Cala il sipario sulla stagione col Madrid, si alza quello glitterato del Mondiale americano con la Francia. Per lei è la terza Coppa del Mondo e ha messo l’asticella piuttosto altina. In Russia nel 2018 ha vinto e in Qatar nel 2022 ha perso la finale ai rigori. Kylian ride. “Tanta pressione, eh?”. Abbastanza, sì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mbappé: "Il record di gol al Mondiale? Me ne manca uno. Che peccato che non ci sia l'Italia!"

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Mbappe igualó el récord de Cristiano y festejo con su clásico Siu

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