Alessandra Celentano si commuove e spiazza tutti | Penso che Amici 25 sia uno spettacolo meraviglioso quanta passione sia da parte nostra che da tutti quelli che lavorano qui
Durante il quarto appuntamento del Serale di “Amici di Maria De Filippi”, Alessandra Celentano si è commossa e ha espresso parole positive sul programma. Ha commentato che “Amici 25” è uno spettacolo meraviglioso e ha parlato della passione mostrata da tutti i coinvolti nel progetto. La sua reazione ha sorpreso i presenti, portando un momento di emozione tra i partecipanti e il pubblico.
Al quarto appuntamento con il Serale di “Amici di Maria De Filippi” a sorpresa Alessandra Celentano ha spiazzato tutti. Durante lo show la maestra ha voluto prendersi un momento con l’appoggio di Maria De Filippi per dire la sua sullo svolgimento delle sfide di canto e di ballo. “Stavo pensando a quanto sia bello questo spettacolo, a quanta passione ci sia da parte nostra e di tutti quelli che lavorano qui”, ha detto Celentano. Maria De Filippi le ha chiesto: “ Ma ti sei commossa? “. La risposta è stata sincera: “Sì un po’”. Un momento di vulnerabilità inedito e apprezzato. Eppure la maestra sin dalle prime battute della puntata ha creato scompiglio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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