Alessandra Celentano si commuove e spiazza tutti | Penso che Amici 25 sia uno spettacolo meraviglioso quanta passione sia da parte nostra che da tutti quelli che lavorano qui

Durante il quarto appuntamento del Serale di “Amici di Maria De Filippi”, Alessandra Celentano si è commossa e ha espresso parole positive sul programma. Ha commentato che “Amici 25” è uno spettacolo meraviglioso e ha parlato della passione mostrata da tutti i coinvolti nel progetto. La sua reazione ha sorpreso i presenti, portando un momento di emozione tra i partecipanti e il pubblico.