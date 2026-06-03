Nomina commissario esterno per l’Esame di Maturità 2026 si riceverà una mail

Per l’Esame di Maturità 2026, i presidenti e i commissari saranno nominati tramite un sistema informativo e riceveranno una mail all’indirizzo registrato in POLIS. Tutti i provvedimenti di nomina verranno notificati in questo modo, senza comunicazioni di altra natura. La procedura è automatizzata e prevede l'invio di email come unica modalità di comunicazione ufficiale. Non sono previste altre forme di avviso o comunicazioni dirette.

La mail rimanda l’interessato alla consultazione e alla stampa del proprio atto di nomina definitiva presente all’interno del portale POLIS (punto 3.d.f della C.M. prot. n. 90455 del 25.3.2026). Le nomine sono attese per giovedì 4 giugno. Qualora il Ministero dovesse anticipare l’adempimento, ben venga. Qualora dovesse posticipare, restiamo in attesa. La configurazione della commissione potrà essere visualizzata sull’apposito motore di ricerca. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutorial domande commissari Maturità 2026: tutte le info utili

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