Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i nomi delle commissioni per gli esami di maturità 2026 nelle scuole di Empoli. Le prove inizieranno il 18 giugno con la prima prova scritta.

Empoli, 6 giugno 2026 – Presidenti e commissari esterni. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note le commissioni della maturità 2026 che avrà inizio, con la prima prova scritta, il 18 giugno. Iniziamo dagli istituti empolesi (nei prossimi giorni verranno pubblicati i nomi anche per l’Enriques di Castelfiorentino e il Checchi di Fucecchio). Liceo “Pontormo“, X commissione presidente Daniela Orlandi del “C. Livi“, esterni Guglielmo Baccani del “Russell-Newton“ e Mariantonietta Romano del “Giotto Ulivi“; XI commissione presidente Lapo Salvetti del “Meucci“, esterni Roberta Pace? del “Giotto Ulivi“ e Valentina Scappini del “A. Checchi”; XXIII presidente Barbara Brogi del “Meucci“, esterni (indirizzo scientifico) Cristiano del “A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maturità, le commissioni. Pubblicati tutti i nomi delle scuole empolesi

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