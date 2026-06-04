Maturità pubblicati i nomi dei commissari esterni | come cercarli sul motore di ricerca ufficiale

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubblici i nomi dei commissari esterni incaricati degli esami di Maturità. Gli studenti e i docenti possono ora consultare il motore di ricerca ufficiale per verificare le assegnazioni di ciascun istituto. La pubblicazione riguarda tutti i commissari nominati e permette di conoscere i nomi coinvolti nelle prove. I dati sono disponibili online, aggiornati e accessibili a chiunque voglia verificare le informazioni.

Sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni per gli esami di Maturità. L’annuncio è arrivato dal ministero dell’Istruzione e del Merito e consente ora a studenti e docenti di conoscere i professori assegnati a ciascun istituto. Si apre così, come ogni anno, la consueta caccia al nome per il primo vero confronto con docenti provenienti dall’esterno della scuola, una delle incognite che più alimentano aspettative e tensioni tra gli studenti di licei, istituti tecnici e professionali. Per la sessione di quest’anno, le commissioni d’esame sono composte da quattro docenti, due interni e due esterni, affiancati da un presidente anch’egli esterno all’istituto. 🔗 Leggi su Open.online

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Maturità 2026 al via domande per commissari esterni, termine ultimo 13 aprile

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