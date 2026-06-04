Si entra nel vivo della Maturità | pubblicate le commissioni Ecco i nomi dei presidenti

Le commissioni d'esame per la Maturità sono state rese note e pubblicate sul sito dell’Ufficio competente. Sono stati annunciati i nomi dei presidenti di ciascuna commissione. La pubblicazione segna l’inizio delle procedure ufficiali per le prove finali degli studenti. Le commissioni sono composte da docenti individuati dall’amministrazione scolastica. La data di inizio degli esami è prevista tra qualche giorno. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli riguardo alle modalità o alle date precise delle prove.

Perugia, 4 giugno 2026 – Con la pubblicazione delle Commissioni d'esame sul sito dell'Uffico scolastico regionale dell'Umbria e su quello del Ministero anche nella nostra regione si entra nel vivo della Maturità (l’apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: https:matesami.pubblica.istruzione.it ). Qui L’ELENCO COMPLETO Le novità. Le commissioni d’Esame sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Sapere infatti i nomi dei presidenti, soprattutto se sono di manica larga o al contrario tirati con i voti, aiuta ad orientarsi sulla preparazione dell'esame, che comunque dovrà essere seria e responsabile a prescindere da chi ci esaminerà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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