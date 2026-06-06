Matthew Modine si trova a Torino per le riprese del suo primo film da regista. L’attore, noto per il ruolo di Joker in Full Metal Jacket, ha scelto la città come location. Ha espresso soddisfazione per l’accoglienza ricevuta. La produzione sta lavorando in diverse aree della città, senza dettagli sui soggetti delle scene o sul cast. La scelta di Torino segna il debutto alla regia dell’attore. Le riprese sono in corso e si concentrano su più location urbane.

Matthew Modine, il famoso “soldato Joker” di Full Metal Jacket è in Italia e cerca un set!. Sì, perché – come aveva fatto trapelare sulla media line dei David di Donatello, l’attore debutterà come regista con il suo primo film. Ha scelto l’Italia, e in particolare Torino, per ambientare Splendid Thing, il suo prossimo lungometraggio. Vediamo le novità. Splendid thing. «Spero che le piaccia – dice l’intervistatrice – Stasera camminerà attraverso il set di Roma». «Sì, è fantastico. Mel Gibson ed io siamo vecchi amici. Abbiamo lavorato insieme molto tempo fa in un film intitolato Mrs. Soffel. Quindi è meraviglioso. E sono molto felice di annunciare che rimarrò in Italia fino a settembre per lavorare a un film che ho scritto e che sto dirigendo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Matthew Modine è in Italia per girare il suo primo film da regista. Sceglie Torino per il set: “Una città che mi ha accolto a braccia aperte”

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