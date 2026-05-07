All'inizio del 2026, durante la cerimonia dei David di Donatello, un attore ha annunciato l'intenzione di girare il suo primo film da regista in Italia. Ha affermato che è un onore partecipare a eventi nel paese e ha descritto l'Italia come il luogo più bello del mondo. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione tra il pubblico presente.

“E’ un onore venire in Italia e partecipare a qualsiasi tipo di evento qui, è il posto più bello del mondo. Se sono un fan del cinema italiano? Assolutamente sì, voglio dire. in così tanti modi il cinema è un’invenzione degli italiani, da De Sica, a Fellini a Matteo Garrone. ‘Io capitano’ è un film così brillante”. Così l’attore americano Matthew Modine, noto tra le altre cose per Full Metal Jacket e Stranger Things, dal red carpet della cerimonia dei David di Donatello a Roma, tra i set dell’antica Roma allestiti all’interno di Cinecittà in occasione delle riprese di Mel Gibson de ‘La Passione di Cristo: Resurrezione’: “è fantastico camminare tra questi set, Mel Gibson e io siamo vecchi amici, abbiamo lavorato molto tempo fa a un film che si chiamava ‘Mrs.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - David di Donatello 2026, Modine: "Girerò in Italia mio primo film da regista"

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