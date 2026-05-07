Ospite ai David di Donatello 2026 Matthew Modine ha annunciato che girerà un film in Italia dal titolo Splendid Thing Il video di Amicait

(askanews) – Matthew Modine ospite ai 71esimi David di Donatello, negli Studi di Cinecittà. L’attore americano ha raccontato il suo legame con l’Italia e con il cinema italiano, da De Sica a Fellini fino a Matteo Garrone, definendo Io Capitano un film “brillante”. Modine ha ricordato anche l’amicizia con Mel Gibson, con cui lavorò nel film Mrs. Soffel, uscito in Italia come Fuga d’inverno, e ha annunciato che resterà in Italia fino a settembre per dirigere un film scritto da lui, Splendid Thing. «Oh, sono sempre, sempre onorato di venire in Italia e partecipare a ogni tipo di evento, sai, è il posto più bello del mondo», dice l’attore. E alla domanda se è un grande fan del cinema italiano replica: «Assolutamente.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ospite ai David di Donatello 2026, Matthew Modine ha annunciato che girerà un film in Italia dal titolo "Splendid Thing". Il video di Amica.it

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