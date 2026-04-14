Pane politica e soldi a nero? Si allarga l’inchiesta su Matteo Ricci l’uomo del Pd degli onesti

Le autorità hanno ampliato le indagini riguardanti gli affidamenti effettuati dal Comune di Pesaro tra il 2019 e il 2024. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità legate a pratiche di gestione e a questioni di finanziamenti non dichiarati. Tra i soggetti coinvolti ci sono figure pubbliche e imprenditori, mentre si approfondiscono anche aspetti relativi a pagamenti in contanti e a eventuali illeciti amministrativi. La procura sta esaminando documenti e testimonianze per fare chiarezza sulla vicenda.

La Procura di Pesaro ora ha nel mirino non più 25 persone, ma 27, con l’iscrizione anche di un ex ufficio stampa del Comune e dell’ex vicesegretaria generale dell’amministrazione comunale. Contestata a Ricci, dopo l’accusa di corruzione, anche quella di peculato per circa 10mila euro ed è relativa alle cene promosse nel 2024 dall’ex sindaco nelle case di varie famiglie italiane per promuovere il suo tour “Pane e politica” nella corsa verso il Parlamento europeo: parte delle spese per queste iniziative politiche, secondo l’accusa, sarebbe stata coperta con soldi pubblici stanziati dal Comune con il coinvolgimento di allora dirigenti del Comune.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pane, politica e soldi a nero? Si allarga l’inchiesta su Matteo Ricci, l’uomo del Pd “degli onesti” Soldi pubblici per film mai realizzati dirottati sul calcio: si allarga l’inchiesta della procura su Banca ProgettoLe nuove informative della Guardia di Finanza allegate agli atti dell’indagine ipotizzano il riciclaggio di denaro e puntano sui finanziamenti usati... L’inchiesta su Cinturrino si allarga: 10 casi sospetti di pestaggi e taglieggiamenti. L’ex agente in carcere li nega: “Vendetta degli spacciatori”Milano, 5 marzo 2026 – Si allarga ad almeno una decina di nuovi casi di presunti pestaggi e taglieggiamenti da parte di Carmelo Cinturrino, indagato...