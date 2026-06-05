PD l’addio di Picierno apre una crisi di pluralismo nel partito

Dopo l’addio di Picierno, diversi parlamentari hanno annunciato il loro abbandono del partito. La fuga coinvolge figure che rappresentano il riformismo all’interno del gruppo. La gestione delle cariche ha accentuato le tensioni, con alcuni esponenti che criticano le decisioni prese. La crisi di pluralismo si manifesta con un calo di rappresentanti provenienti da correnti riformiste, che scelgono di uscire per divergenze interne.

Chi sono i parlamentari che stanno abbandonando il partito?. Come influisce la gestione delle cariche sulla fuga dei riformisti?. Perché le chat private dei deputati rivelano tensioni nascoste?. Quali sono i rischi per il PD nelle prossime elezioni?.? In Breve Partenze precedenti includono Elisabetta Gualmini verso Azione e Marianna Madia verso Italia Viva.. Riformisti come Sensi, Gori, Delrio, Quartapelle, Montanari e Malpezzi gestiscono chat interne.. Critiche interne riguardano l'approccio di Lorenzo Guerini e la gestione di Stefano Bonaccini.. Picierno mantiene l'incarico di vicepresidente del Parlamento Europeo nel nuovo gruppo Renew Europe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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