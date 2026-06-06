Sono state proposte cinque opzioni di abbigliamento per le invitate che vogliono evitare di ripetere lo stesso look ai matrimoni. Tra queste ci sono completi stampati che ricordano il pigiama, gonne di grande impatto, jumpsuit e tailleur con dettagli particolari. Le alternative puntano a offrire varietà senza bisogno di acquistare nuovi abiti per ogni evento. Queste soluzioni sono state suggerite come modo pratico per distinguersi mantenendo uno stile elegante e originale.

Funziona, certo. Ma è anche prevedibile, quasi un'uniforme. E per me, che di moda vivo, parlo, scrivo e compro, pare un po' un ossimoro. Il mio guardaroba, ormai un archivio straripante di abiti che vivono una sola giornata di gloria, merita decisamente di meglio. Così per la wedding season 2026 mi sono imposta una missione: reinventare il look da invitata senza passare dal vestito lungo. La alternative sono diverse, basta cercarle con strategia, anche in un'ottica di sano riciclo, come insegna la nostra maestra suprema Kate Middleton. La buona notizia è che anche il mercato sembra aver intercettato perfettamente questa esigenza e che le ispirazioni, tra passerelle, social e street style, di certo non mancano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matrimonio in vista? Cinque alternative di look da invitata seriale (per non comprare l'ennesimo abito sempre uguale)

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