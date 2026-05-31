Sposi da sogno matrimonio da incubo in Toscana | auto in panne torta per pochi e invitata incinta in ospedale

Una coppia australiana ha ricevuto un risarcimento di 19.000 euro dopo un matrimonio in Toscana caratterizzato da diversi disservizi. Durante la celebrazione, l’auto degli sposi si è guastata, la torta nuziale è stata consegnata a pochi invitati e un’ospite incinta è finita in ospedale. La causa legale è stata intentata per i problemi riscontrati durante l’evento, che si sono protratti per tutta la giornata.

Una coppia australiana ottiene un risarcimento da 19mila euro dopo una giornata segnata da errori e disservizi. Avevano scelto la Toscana per coronare il loro sogno d’amore, immaginando una cerimonia perfetta tra le colline senesi. Quello che doveva essere uno dei giorni più belli della loro vita si è però trasformato in una lunga sequenza di problemi, contrattempi e situazioni surreali. A distanza di quasi tre anni dai fatti, il Tribunale di Grosseto ha dato ragione a una coppia australiana, condannando la società incaricata dell’organizzazione delle nozze a versare un risarcimento di circa 19mila euro tra danni e spese legali. Oltre 25mila euro spesi per il matrimonio perfetto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Matrimonio da sogno si trasforma in incubo: la wedding planner dovrà risarcire gli sposi

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